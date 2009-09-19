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Yaşam

Mersin'de molotof kokteylli saldırı

Mersin'de izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grup, sivil polis ve gazetecilere molotof kokteylli saldırıda bulundu.

19 Eylül 2009 03:00

Mersin'de izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grup, polise molotof kokteyli attı.

Alınan bilgiye göre, DTP Toroslar Belde Teşkilatı önünde toplanan ve partili olduğu belirtilen bir grup, "Demokratik açılım çalışmalarında gerekli kişilerin muhatap alınması" talebiyle yürüyerek Şevket Sümer Mahallesi'ndeki DTP Akdeniz Teşkilatı önüne kadar geldi.

Polisini uzaktan takip ettiği grubun dağılmaya başladığı sırada, yüzleri maskeli bir grup, sivil polis ve gazetecilerin bulunduğu yöne doğru molotof kokteylli saldırıda bulundu.

Gruba Siteler Polis Merkezi önünde bekleyen Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polisin gaz bombası ile müdahale ettiği grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.

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