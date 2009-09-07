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Yaşam

Mersin'de mobese kamerasına molotoflu saldırı

07 Eylül 2009 19:41

MERSİN'de, Mobese kamerasına molotof kokteyli atıldı.

Olay, dün terör olaylarının sık görüldüğü Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, gece geç saatlerde Ahmet Mete Işıkara İlköğretim Okulu yanındaki Mobese kamerasının elektronik kontrol panelinin bulunduğu bölümüne molotofkokteyli attı. İhbar üzerine gelen polisin yaptığı incelemede kameranın zarar görmediği ancak elektrik aksamlarının bulunduğu panelin tamamen yandığı tespit edildi. Polis, saldırganları yakalamak için kameranın son kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı.


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