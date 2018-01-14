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Kültür-Sanat

Mersin'de 'Maskeli Balo' operası sahnelendi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden Giuseppe Verdi'nin 3 perdelik 'Maskeli Balo' operasını sanatseverlerle buluşturdu

14 Ocak 2018 12:29

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden Giuseppe Verdi\'nin 3 perdelik \'Maskeli Balo\' operasını sanatseverlerle buluşturdu.
Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk\'un izlediği eser, Kültür Merkezi\'nde sahnelendi. Orkestra yönetmeni Antalya Devlet Opera ve Balesi şefi Alexandru Samuil’in yaptığı eserin sahne yönetmenliğini Y. Yavuz Günsoy, dekor-kostüm tasarımını S. Gülden Sayıl Şenlikli, koro yönetmenliğini Anıl Aydın, orkestra yönetmeni yardımcılığını O. Öner Özcan, koreografisini ise M. Kürşat Kılıç üstlendi. 18\'inci Yüzyıl\'da Boston Valisi Riccardo\'nun büyük aşk beslediği Amelia\'nın eşi tarafından öldürülmesini konu alan eserde başlıca rolleri, A. Sevinç Demirağ, Seda Ortaç, Bengi İspir Özdülger, S. Bülent Bezdüz, Alaaddin Ataseven, Faik Mansuroğlu, Volkan Şen, Stare Çelebi, Sibel Kızılateş, Pınar Olgun Güven, Funda Hayfavi, K. Erdem Özdemir, Andrei Yevtushenko, Levent Yetkin, Serkan Sevinç, Korhan Dinçer, Serkan Karagöz, Cumhur İbili, A. Ulvi Karaca paylaştı. Eser, 16 Ocak\'ta saat 20.00’de yeniden sanatseverlerle buluşturulacak.

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