Mersin'de mahalle kavgası

T24-Mersin'de, 'kız kaçırma' iddiası yüzünden çıkan gerginlik, mahalle kavgasına dönüştü.



Olay, Çilek Mahallesi Bekirde Yolu üzerinde meydana geldi. Mahalledeki bir düğünde 'Cono Aşireti'ne mensup bir grup ile Güneydoğu'dan göç eden bir grup vatandaş arasında kız kaçırma iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, her iki tarafın yakınları da katılınca mahalle, savaş alanına döndü.

CNN Türk'ün haberine göre, iki tarafın birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgada, 2 kişi yaralandı, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, taraflara müdahale etmekte zorlandı. 'Cono Aşireti'ne mensup onlarca kişi ellerinde satır ve sallama tabir edilen uzun bıçaklarla sokağa döküldü. Karşı tarafın Güneydoğulu olmasını fırsat bilerek 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak, olayı etnik gerginliğe dönüştürmeye çalıştı.

Olaylar büyüyünce bölgeye bir zırhlı araç ile çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri, birbirlerine taşla saldıran kalabalığı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.

Bu arada ellerinde sallama ve satırlarla sokağa dökülen 'Cono Aşireti'ndeki kadınlar, karşı gruba tehditler savurdu. Çok sayıda araç ve evin hasar gördüğü olaylarda 2 kişi darp ve kesici alet darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Bölgedeki gerginlik, polisin ve her iki tarafın önde gelenlerinin çabaları ile sakinleştirildi.