Mersin'de Lice Protestosu

Mersin’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyeleri Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karakol yapımlarının protesto gösterisi esnasında öldürülen 2 kişinin ölümüne tepki gösterdi.

BDP Mersin İl Örgütü önünde buluşan yüzlerce partili, Özgür Çocuk Parkına kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ile sivil toplum örgütlerinin bazı eylemcileri de katıldı.

“Her yer Lice her yer Serhıldan(direniş) pankartının açıldığı yürüyüşte sık sık “katil AKP ”sloganları atıldı. Yürüyüş sonrası Özgür Çocuk Parkı önünde açıklama yapan BDP Mersin İl Başkanı Halis Değer, Lice’de yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, faillerinin bulunup cezalandırılıncaya kadar demokratik eylemleri sürdüreceklerini söyledi. Lice’yi unutmayacaklarını ve hesap soracaklarını dile getiren Değer, bütün anti demokratik baskılara karşı direneceklerini kaydetti.

Demokrasinin işletilmesi için yapılan demokratik eylemlere bile tahammül edilmediğini savunan Değer, “Bölgenin ekolojik dengesini bozan HES ve barajların yapımına hız verilmiş, savaşı çağrıştıran kalekollar yapılmaya başlanmıştır. Eğer Türkiye’de barışın sağlanması konusunda ciddiyseniz bu kalekolları niçin yaptırıyorsunuz” diye sordu.

Açıklamanın ardından yarım saat süren oturma eyleminin ardından partililer olaysız bir şekilde dağıldı.