Mersin’de laf atma kavgası; 3 ölü, 1 yaralı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde laf atma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada baba ve iki oğlu yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kızılmurat Mahallesi Alimenteşoğlu Caddesi’nde eşi Aylin U’yla yürüyen Mustafa U, eşine laf attıkları gerekçesiyle esnaf Salih Çetin (52), oğulları Mesut (24) ve Mehmet Çetin’le (21) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde Mustafa U. bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada durumu haber alan Mustafa U’nun babası Gazanfer U, av tüfeğiyle olay yerine gelerek baba ve iki oğluna ateş etti.

Yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları Tarsus Devlet Hastanesin'de hayatlarını kaybetti. Karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Mustafa U’nun aynı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Gazanfer U. ve gelini Aylin U, gözaltına alındı.