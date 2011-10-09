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Mersin'de kundaklama MERSİN (A.A)

09 Ekim 2011 16:06

-Mersin'de kundaklama MERSİN (A.A) - 09.10.2011 - Mersin'de iki otomobil ve iki market kundaklandı. Olay yerine giden polis ekibini taşıyan araca molotofkokteyli atılması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı. Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde gece iki otomobil kimliği belirsiz kişilerce kundaklanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülen yangın, araçlarda maddi hasara neden oldu. Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan iki market de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklandı.  İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerlerinde maddi hasara yol actı. Bu sırada olay yerine giden polis ekibinin aracına da molotofkokteyli atıldı. İki polis memurunun hafif yaralandığı olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu arada, kentin bazı bölgelerinde MOBESE kameralarına zarar vererek izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

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