Mersin'de KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35\'inci kuruluş yıl dönümü Mersin\'de düzenlenen törenle kutlandı. KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, \"Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız\" dedi.

Cumhuriyet Alanı\'nda düzenlenen ve Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulması ile başlayan törene Başkonsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi\'nin üyeleri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Başkonsolos İnanıroğlu, \"Cumhuriyetimizin ilanından önce Kıbrıs Türk Halkı 1963\'ten 1974\'e kadar Kıbrıs Rum tarafınca uygulanan tüm baskılara ve zulme karşın direnmiş, ayakta kalmayı başarmış ve haklı mücadelesini sürdürerek anavatanımız Türkiye\'nin 1960 anlaşmalarından kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 1974 Barış Harekatı\'nı gerçekleştirmesiyle özgürlüğüne kavuşmuş, 15 Kasım 1983\'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ni ilan etmiştir. Kıbrıs Türk Halkı\'nın her zaman yanında olan anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından liselerarası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Birincilerin eserlerini okuduğu tören halk oyunları gösterisi ile sona erdi.



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