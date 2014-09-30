Mersin'de IŞİD protestosu

Mersin’de Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyeleri terör örgütü IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Akşam saatlerinde İstasyon meydanında toplanan yaklaşık 500 kişilik partili grup buradan AKP Akdeniz İlçe binasına kadar yürüdü. Eyleme Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları M. Fazıl Türk ile Yüksel Mutlu da katıldı.

“Katil IŞİD İşbirlikçi AKP” pankartının açıldığı ve Abdullah Öcaln’ın resimlerinin taşındığı yürüyüş boyunca polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Grubun AKP binasına 20 metre yaklaşması üzerine polis Tomalarla grubun önünü keserek açıklamanın burada yapılmasını istedi. Parti yöneticileri de parti binası önünde açıklama yapmakta ısrar etti. Polisin izin vermemesi üzerine partililer bir süre oturma eylemi yaptı ve daha sonra emniyet güçleriyle parti yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda parti binasına yakın yerde açıklama yapılmasına izin verildi.

Açıklama yapan DBP Mersin İl Başkan Yardımcısı Nurettin Atız, Kürdistan’ın kuşatma altına alındığını öne sürerek, IŞİD’in katliamlarını kınadıklarını söyledi. AKP’nin IŞİD terörüyle işbirliğine son vermesi gerektiğini ifade eden Atız, IŞİD’in insanlık düşmanı olduğunu kaydetti.

“Demokrasi ve barış mücadelesini verdiklerini” dile getiren Atız, AKP ilçe binası önünde yapılmak istenen basın açıklamasına izin verilmemesini de protesto ettiklerini de sözlerine ekledi.

Akşam saatlerinde İstasyon meydanında toplanan yaklaşık 500 kişilik partili grup buradan Ak Parti Akdeniz İlçe binasına kadar yürüdü. Eyleme Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları M. Fazıl Türk ile Yüksel Mutlu da katıldı. “Katil IŞİD İşbirlikçi AKP” pankartının açıldığı ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın resimlerinin taşındığı yürüyüşte sık sık “ Katil IŞİD İşbirlikçi defol” sloganları atıldı. Yürüyüş boyunca polis sıkı güvenlik önlemleri alırken, MHP Mersin İl Binası önünde önlem aldı. Grubun Ak Parti binasına 20 metre yaklaşması üzerine polis Toma’larla grubun önünü keserek açıklamanın burada yapılmasını istedi. Parti yöneticileri de parti binası önünde açıklama yapmakta ısrar etti. Polisin izin vermemesi üzerine partililer bir süre oturma eylemi yaptı ve daha sonra emniyet güçleriyle parti yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda parti binasına yakın yerde açıklama yapılmasına izin verildi. Açıklama yapan DBP Mersin İl Başkan Yardımcısı Nurettin Atız, Kürdistan’ın kuşatma altına alındığını öne sürerek, IŞİD’in katliamlarını kınadıklarını söyledi. AKP’nin IŞİD terörüyle işbirliğine son vermesi gerektiğini ifade eden Atız, IŞİD’in insanlık düşmanı olduğunu kaydetti.

Demokrasi ve barış mücadelesini verdiklerini dile getiren Atız, AKP ilçe binası önünde yapılmak istenen basın açıklamasına izin verilmemesini de protesto ettiklerini de sözlerine ekledi.