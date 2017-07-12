Mersin'de IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde eylem hazırlığı içinde oldukları iddia edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 15 Temmuz'da ülkede meydana gelen darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle farklı tarihlerde düzenlenecek 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik eylem arayışı ve hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tarsus'ta sabaha karşı yapılan operasyonda örgütle irtibatlı olduğu anlaşılan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan ev, işyeri ve üst aramalarında, dijital malzeme, örgütsel kitap, örgütsel doküman, 1 kurusıkıdan bozma namlusu açık tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınanların sorgulamaları sürüyor. (DHA)