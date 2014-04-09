Mersin'de idamlara karşı kefenli protesto yapıldı

Hikmet Durgun/ MERSİN

Merkez Akdeniz ilçesi Ulucami önünde toplanan AKP Mersin Gençlik Kolları üyeleri Mısır’da 529 kişiye verilen idam kararını protesto etti. Bazı eylemciler kefen giydi. Basın açıklaması öncesi genel merkeze gönderilmek üzere idamların durdurulması için imza topladı. Basın açıklaması yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Çoban, "Mısır’da yaşanan askeri darbe tüm dünyanın izlemekle yetindiği, adına 'darbe' dahi diyemediği bu süreç, dünya demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Geçen hafta ise, 529 İhvan-ı Müslimin Hareketi taraftarları, yargılandıkları ikinci duruşmada idama mahkum edildi. Darbe hükümetinin hukuksuz yargısı tarafından, tamamen siyasi olarak verilmiş olan idam kararları, Mısır'daki antidemokratik sürecin yeni bir yansıması olarak karşımızda durmaktadır" dedi.

Demokrasiyi ve millet iradesini yok sayanların asla başarılı olamayacağını belirten Çoban, "Çünkü hiçbir güç, milletin gücünden üstün değildir. Çözümü darbede arayan vatan haini, vicdan yoksunu insanları tarih asla affetmemiştir, affetmeyecektir" dedi.

Uluslararası kamuoyunu bu hukuksuz idam kararlarını durdurmaya çağıran Çoban, "Mısır'ın siyasi hayatında tamir edilmesi güç tahribatlara neden olacak idam kararlarının bir an önce kaldırılmasını ve başta Cumhurbaşkanı Mursi olmak üzere tüm siyasilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Tutsak edilen milletin iradesidir." İfadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Gençlik Kolları üyeleri, idama mahkum edilen 529 kişi için 529 adet kırmızı karanfil dağıttı.