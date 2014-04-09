T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de idamlara karşı kefenli protesto yapıldı

Mersin'de AKP Gençlik Kolları üyeleri, Mısır'da 529 kişiye verilen idam kararını, düzenlendikleri kefenli eylemle protesto etti

09 Nisan 2014 19:50

Hikmet Durgun/ MERSİN

Merkez Akdeniz ilçesi Ulucami önünde toplanan AKP Mersin Gençlik Kolları üyeleri Mısır’da 529 kişiye verilen idam kararını protesto etti. Bazı eylemciler kefen giydi. Basın açıklaması öncesi genel merkeze gönderilmek üzere idamların durdurulması için imza topladı. Basın açıklaması yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Çoban, "Mısır’da yaşanan askeri darbe tüm dünyanın izlemekle yetindiği, adına 'darbe' dahi diyemediği bu süreç, dünya demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Geçen hafta ise, 529 İhvan-ı Müslimin Hareketi taraftarları, yargılandıkları ikinci duruşmada idama mahkum edildi. Darbe hükümetinin hukuksuz yargısı tarafından, tamamen siyasi olarak verilmiş olan idam kararları, Mısır'daki antidemokratik sürecin yeni bir yansıması olarak karşımızda durmaktadır" dedi.
Demokrasiyi ve millet iradesini yok sayanların asla başarılı olamayacağını belirten Çoban, "Çünkü hiçbir güç, milletin gücünden üstün değildir. Çözümü darbede arayan vatan haini, vicdan yoksunu insanları tarih asla affetmemiştir, affetmeyecektir" dedi.

Uluslararası kamuoyunu bu hukuksuz idam kararlarını durdurmaya çağıran Çoban, "Mısır'ın siyasi hayatında tamir edilmesi güç tahribatlara neden olacak idam kararlarının bir an önce kaldırılmasını ve başta Cumhurbaşkanı Mursi olmak üzere tüm siyasilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Tutsak edilen milletin iradesidir." İfadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Gençlik Kolları üyeleri, idama mahkum edilen 529 kişi için 529 adet kırmızı karanfil dağıttı.

ETİKETLER

mersinidammısırakpgençlik kollarıprotestomüslüman

İlgili Haberler

Mısır'da 529 kişiye idam cezası

Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler üyesi 529 kişiyi idam cezasına çarptırdı

529 kişiye ölüm cezası

Mısır'da 529 Mursi taraftarı idama mahkum edildi. Müslüman Kardeşler darbeden sonra yasaklanmış ve taraftarları tutuklanmıştı.

AKP, CHP'nin Mısır'daki idamlar için ortak bildiri önerisini yanıtsız bıraktı

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi: Ben çağrıyı yaptım. AK Parti grubu destek vermedi. Ben destek vermemelerini, olumsuz yanıt olarak algılıyorum

529 idam için 230 milyon tweet atıldı

Mısır’da yerel bir mahkemenin 529 kişi hakkında aldığı idam kararına, Twitter kullanıcıları attıkları milyonlarca tweet ile tepki gösterdi

Mısır: 529 kişi hakkındaki idam cezası nihai karar değil

Mısır'da Müslüman Kardeşler yanlısı 529 kişiye verilmekte olan idam kararı ile ilgili Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, bunun nihai karar bulunmadığı belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24