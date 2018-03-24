T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de fırtınada ağaçlar devrildi; araçlar zarar gördü

Tolunay DUMAN/MERSİN, (DHA) – MERSİN merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Tarsus ilçesinde devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi

24 Mart 2018 21:15

Tolunay DUMAN/MERSİN, (DHA) – MERSİN merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Tarsus ilçesinde devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi.
Sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönünden maksimum saatte 73 kilometre hızla esmeye başlayan fırtına, öğle saatlerine doğru şiddetini arttırarak devam etti. Fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılmayarak limanda kalmayı tercih ederken, dışarıda olan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi’nde bulunan tarihi St. Paul Kuyusu bahçesinde bulunan bir ağacın devrilmesine neden oldu. 2704 Sokak’ta bulunan 3 ağaç devrilince de park halinde araçlarda maddi zarar oluştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANMERSİN DHAMERSİNTarsusSabahFırtınaDenizdeFırtına TarsusKızılmurat MahallesindeSt Paul KuyusuSokakta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24