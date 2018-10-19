T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de FETÖ operasyonu; saksıya gömülü hard disk bulundu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenleyen polis, 17 kişiyi gözaltına aldı

19 Ekim 2018 13:18

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenleyen polis, 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, balkondaki saksının içine gömülü taşınabilir hard disk ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte iş yeri bulunan ve bazı kurumlarda yöneticilik yapan 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, önceden belirlenen adreslere \'şafak operasyonu\' düzenledi. Operasyonda 17 kişi yakalanıp, gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, balkondaki saksının içine poşetle gömülü taşınabilir hard disk ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adnan AÇIKGÖZMERSİN DHAMERSİN Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYMersin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYPolisOperasyondaEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24