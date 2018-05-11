Mersin'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de oluşturulmaya çalışılan FETÖ/PDY\'nin yeni yapılanmasının il imamı olduğu değerlendirilen H.Y. ve eşinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Eski Bilecik, Düzce ve İskenderun il imamı olan ve Mersin\'de oluşturulmaya çalışılan yeni FETÖ yapılanmasının il imamı olduğu değerlendirilen H.Y. ve hakkında yakalama kararı bulunan eşi, Antakya\'daki tüm FETÖ okullarının Genel Müdürü olan A.K. ve ByLock kullandığı tespit edilen eşi H.K. gözaltına alındı.