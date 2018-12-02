Mersin'de eşcinselleri darp eden saldırganlar tutuklandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden tanışıp "ilişki" vaadiyle kandırdıkları 4 eşcinseli bıçaklayarak gasp eden 2 kişi yakalandı. İki kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Mersin’deki 2 kişi, eşcinsel sitelerinde tanıştıkları şahısları “ilişkiye girelim” vaadiyle harabe bir binaya çağırarak darp etti. Farklı günlerde aynı yöntemle 4 eşcinseli kesici aletle yaralayan zanlılar, 1 cep telefonu ile 1 motosikleti gasp etti. Yaralanan şahıslardan birinin durumu polise bildirmesi üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kimliği ve adresleri belirlenen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

“Daha önce tacize uğradığım için darp ettim”

Emniyette polise ifade veren zanlılardan G.Y., küçük yaşlarda eşcinsel biri tarafından sözlü tacize uğradığını, ondan dolayı eşcinsellerden nefret ettiğini bahane ederek, bu yüzden onları darp ettiklerini itiraf etti. G.Y. adliyeye sevk edildiği esnada, “Hak ettiler onlar, dua etsinler ki daha fazla bir şey yapmadım. Hak ettiği cezayı çektiler” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen G.Y. ve arkadaşı A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi