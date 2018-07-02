Mersin'de eczaneye saldıran grubun Suriyeli olmadığı ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde istediği ilacın eşdeğerini veren eczacıya saldıran grubun Suriyeli olmadığı ortaya çıktı. Eczane sahibi Ali Kemaloğlu'nun gelini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eczaneye saldıran grup Suriyeli değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Asıl vurgulanması gereken nokta hepsi serbest kaldılar. Yaptıkları yanlarına kaldı, yarın başka bir esnafa saldıracaklar" ifadelerini kullandı.

Mersin'de dün eczaneye yönelik saldıran grubun Suriyeli olduğu öne sürülmüş ve sosyal medyadan Suriyelilere karşı kampanya başlatılmıştı. Parke taşları ile eczaneye saldıran grubun Suriyeli olmadığı ortaya çıktı.

Eczane sahibi Ali Kemaloğlu'nun gelini Müzeyyen Çiftçi Kemaloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırganların Suriyeli olmadığını belirtti. Yalan haberlere tepki gösteren Kemaloğlu, "Gözaltına alınanlar Suriyeli değil, Süleyman Kaya da ağır yaralı değil dikiş atıldı sadece haberler komple yanlış. Başka bir sayfa da çalışanın kulağı koptu yazmış, beyefendi yok öyle bir şey. Suriyeli olsa Suriyeli derim serbest kaldılar diyorum hâlâ nereli derdinde insanlar." ifadelerini kullandı.

Saldırganların serbest bırakılması ise tepki çekti.