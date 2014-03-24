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Politika

Mersin'de DSP adayı CHP adayı lehine çekildi

DSP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Feti Ahmet Ertem, partisinin kesinleşmiş listesindeki adaylığından çekildi

24 Mart 2014 16:58

Hikmet Durgun/MERSİN

Mersin'de Demokratik Sol Parti (DSP) Akdeniz Belediye Başkan Adayı Feti Ahmet Ertem, CHP Akdeniz Belediye Başkan  Adayı Dr. Necdet Tamamoğulları lehine seçimden çekildi.

DSP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Feti Ahmet Ertem, partisinin kesinleşmiş listesindeki adaylığından çekildi. Ertem, Akdeniz  İlçe Seçim Kurulu’na verdiği istifa dilekçesinin ardından CHP Akdeniz Belediye Başkanı Dr. Necdet Tamamoğuları ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Dr. Tamamoğuları’nın Merkez Seçim Bürosu’nda düzenlenen toplantıda Ertem, “Akdeniz’in emin insanlara teslim etmemiz lazım. Bunun da tek çaresi Dr. Necdet Tamamoğulları’nda olduğunu görüyorum” dedi.

Dr. Necdet Tamamoğulları ise “Sayın Ertem bundan sonra yol arkadaşımızdır” diyerek,“Sayın Erdem bundan sonra yol arkadaşımızdır. Bundan sonra birlikte yürüyeceğiz. Emperyalizm bütün gücüyle emeğe saldırıyor. Herkese bu gücün karşısında elele omuz omuza mücadele etmek düşüyor. Sayın Ertem, bize tüm yüreğiyle destek veriyor. Biz de O’na hoş geldin diyoruz. Pazartesi günü Akdeniz’in yüzünü değiştirecek projelerimizle geliyoruz” diye konuştu. Her kesimin seçim sandığına gitmesinin her dönemdren daha büyük önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Dr. Tamamoğulları, “Sandıklara sahip çıkmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu. 

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