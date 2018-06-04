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Mersin'de Deniz Kuvvetleri'nin 'mahrem abisi' tutuklandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 'Deniz Kuvvetleri mahrem abisi' tutuklanarak cezaevine gönderildi

04 Haziran 2018 23:18

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan \'Deniz Kuvvetleri mahrem abisi\' tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturmada \'Deniz Kuvvetleri mahrem abisi\' ve Bylock suçlamalarıyla gözaytına alınan Türkçe öğretmeni M.F.F., sorgusu tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.  Hakim karşısına çıkartılan M.F.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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