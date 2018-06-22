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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, 24 Haziran seçimleri öncesi ve sonrasında muhtemel eylemlere zemin hazırlayabilecekleri belirlenen 6 kişi, DEAŞ şüphelisi olarak gözaltına alındı

22 Haziran 2018 17:52

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, 24 Haziran seçimleri öncesi ve sonrasında muhtemel eylemlere zemin hazırlayabilecekleri belirlenen 6 kişi, DEAŞ şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. DEAŞ terör örgütü adına Türkiye’de yapılacak erken seçim öncesi ve sonrasında muhtemel eylemlere zemin hazırlayabilecekleri veya yönlendirebilecekleri şeklinde bilgi elde edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

 

 

 

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