Mersin'de CHP Mezitli İlçe Başkanı istifa etti

Hikmet Durgun/ MERSİN

CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Ali Şahin, belediye meclis üyelerini belirleme yetkisinin elinden alındığı için istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Ali Şahin istifasıyla ilgili CHP Mezitli İlçe binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Mezitli İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de katılarak Şahin’e destek verdiler. Uzun yıllardan beri CHP’de siyaset yaptığını anlatan Şahin, belediye meclis üyeleri belirleme konusunda hiç kimseyle isim üzerinde tartışmadıklarını ama sayı olarak tartıştıklarını aktardı.

Tüm belediye başkan adaylarına ve belediye meclis üyesi adaylarına eşit mesafede yaklaştığını vurgulayan Şahin, ”Mezitli Belediye Meclis Üyeleri aday listesini genel merkezimize gönderdik. Bu listenin onayı için bir arkadaşımızı genel merkeze gönderdik onaylı listeyi alması için ama arkadaşımız listeyi almak için 2 gün bekledi ama bir türlü listeyi alamadan Mersin’e döndü. Ben dün liste için İl Başkanı'mızla görüştüm. O da dedi ki; genel merkez, Mezitli belediye başkanı adayının bir yakınına vermiş. Belediye başkan adayını aradım, o da böyle bir şeyden haberinin olamadığını, listenin kendisinde olmadığını aktardı. Sonra öğrendim ki, CHP Genel Merkezi tarafından CHP Genel Sekteri Bihlun Tamaylıgül ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzasıyla Mezitli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na 30 Mart genel seçimlerinde aday listesini sunmak ve aday listesine ilişkin itirazları sunmak olan yetkim alınmış. Yerime de CHP Mersin İl Yöneticisi Fatma Aliye Sözcü yetkilendirilmiştir.“

Belediye meclis üyelerini belirleme yetkisinin elinden alındığı için "onurunun incindiğini ve bundan dolayı İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini" açıklayan Şahin, ”Mezitli İlçe Yönetim Kurulu üyesi 10 arkadaşımın istifa dilekçesi bendedir ama ben kendilerine istifa etmeyin biraz daha bekleyin dedim. Şu an itibariyle sadece ben istifa ettim” dedi.