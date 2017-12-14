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Mersin'de çalılık yangını

Tolunay DUMAN/ÇAMLIYAYLA(Mersin), (DHA) - MERSİN'nin Çamlıyayla İlçesi'nde orman içerisindeki çalılık alanda yangın çıktı

14 Aralık 2017 03:05

Tolunay DUMAN/ÇAMLIYAYLA(Mersin), (DHA) - MERSİN\'nin Çamlıyayla İlçesi\'nde orman içerisindeki çalılık alanda yangın çıktı. Ekiplerin ağaçlara sıçramadan kontrol altına aldığı yangında yaklaşık 30 hektar çalılık alan yandı.
Cehennemdere mevkiindeki ormanlık alan içinde bulunan çalılıklar, bugün gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine yangın yerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp kayalıklardan oluşan bölgede yangına güçlükle müdahale eden ekipler, saatler süren çalışmasının sonunda alevleri kontrol altına alabildi. Çalılık alandaki yangının ağaçlara sıçramaması sayesinde büyük bir orman yangınından dönüldü. Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede yaklaşık 30 hektar çalılık alanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmasının ardından uzman ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatacak. 

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