Mersin'de bombalı saldırı; 2 polis yaralandı

Mersin’de bu sabah polise yapılan bombalı saldırıda 2 polis yaralandı.

DHA'nın haberine göre, saldırı saat 07.30 sıralarında Merkez Mezitli İlçesi Tece Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta görevli ekip aracına başka bir araçta bulunan bir kişi patlayıcı atarak kaçtı.

Henüz cinsi tespit edilemeyen bombalı saldırıda yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, saldıgınlarını tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, saldırının kontrol noktasındaki asayiş ekibine yönelik yapıldığını söyledi. Saldırının el yapımı patlayıcı ile olduğunu belirten Şahne, 2 polisin yaralandığını dile getirdi. Polislerin durumunun iyi olduğunu, hastanede tedavi altına alındıklarını vurgulayan Şahne, şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattıklarını dile getirdi.