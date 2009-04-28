Mersin'de bombacılar tutuklandı

Mersin’de 36 kilo A4 plastik patlayıcı ile birlikte yakalanan 5 terör örgütü mensubu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Aralarında terör örgütünün bombacısı Yılmaz Yıldız ve polis ile girdiği çatışmada yaralı yakalanan Harun-Hozat-Karta kod adlarını kullanan Cebrail A. ve bunlara yardım yataklık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Bölücü terör örgütü mensubu olmak, güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girmek, silahlı ve bombalı eylemler gerçekleştirmek, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlamaları ile mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



