Mersin'de Berkin Elvan eylemi

Hikmet Durgun

Mersin’de Halk Cephesi üyesi bir grup Gezi Parkı eylemlerinde polis tarafından atılan biber gazı kapsülü ile yaralanarak komaya giren ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için eylem yapıldı.

Merkez Akdeniz İlçesi merkez Postanesi önünde bir araya gelen Halk Cepheliler, Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması talebiyle bir basın açıklaması yaptı. “Berkin’in Katilleri susturuluncaya kadar susma Türkiye” pankartının açıldığı ve “ Berkin Elvan ölümsüzdür”, “Katiller hesap verecek” sloganlarının atıldığı eylemde grup adına basın açıklamasını okuyan Lale Can, Berkin Elvan’ın katillerinin kim iyi olduklarını belirterek, katillerinin cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Bu konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Can, ”Berkin Elvan’ın katillerine kimin emri verdiğini biliyoruz. Emri ‘polisimiz destan yazdı’ diyen katil Tayip verdi. Berkin bu halkın çocuğudur. Berkin’in katilleri cezalandırılıncaya kadar susmayacağız. Berkin’in hesabını soracağız” dedi.