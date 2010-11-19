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Mersin'de astsubayın aracında esrar ele geçirildi

Mersin'de görevli bir astsubayın otomobilinde 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Hatay'ın Belen ilçesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde (KOM) görevli bir astsubayın otomobilinde 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Hatay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçe girişinde, Ö.Ş'nin yönetimindeki otomobili durdurdu.


Polisten kaçtı

Ekiplerin araçtan inerek bagajını açmasını istediği sürücü, astsubay olduğunu belirterek bagajını açmadan olay yerinden kaçtı.

Uyarılmaları üzerine İskenderun yolu üzerindeki diğer ekipler yolda önlem aldı. Buradan geçmeye çalışan Ö.Ş, Sarımazı Mahallesi'nde polis otosuna çarparak durmak zorunda kaldı. Daha sonra otomobilin bagajında yapılan aramada, 3 siyah poşet içerisinde 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu belirlenen Ö.Ş. ile aynı araçta bulunan Mehmet Ali D. gözaltına alındı.


Haberi yok iddiası

Mehmet Ali D'nin ifadesinde, esrarı kendisinin kullandığını, astsubay arkadaşı ile gezmek için Mersin'den Hatay'a geldiklerini ve Ö.Ş'nin esrardan habersiz olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının, suçlunun kendisi olduğunu belirttiği, daha önceden 7 kez hırsızlık, 3 kez uyuşturucu madde satmak ve bir kez de ruhsatsız tabanca bulundurmak suçlarından kaydı bulunduğu bildirildi.

Sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, “uyuşturucu ticareti” ve “devlet malına zarar vermek” suçlarından tutuklandı.



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