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Mersin’de aşırı yağış su baskınlarına neden oldu

Mersin’de etkili olan sağanak yağış sonucu birçok evi ve işyerini su bastı. Yaşanan aşırı su birikintilerinden dolayı evlerinden çıkamayan insanlar iş makineleri aracılığıyla çıkarıldılar

10 Mart 2014 17:08

Hikmet Durgun / Mersin

Dün akşamdan beri yaşanan sağanak yağış Mersin’de hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesinde birçok evi ve işyerini su bastı. Karacailyas sağlık Ocağı da suyla dolduğu için hizmete açılamadı. Sağlık ocağının yanındaki eczaneler ve ekmek fırını su baskınına maruz kaldığı için insanlar zorluk çektiler. Bir sürü evin önünde yaşanan su birikintisinden dolayı insanlar işlerine gidemeyince Akdeniz Belediyesine bağlı iş makineleriyle evlerinden çıkartıldı. Sokak ve caddelerde oluşan aşırı su birikintisinde bir çocuğun yapay bir kayıkla yağmur suyu üzerinde gezerek keyfini çıkartması dikkat çekerken, yaşlı bir adamın da su içinde kanalizasyon borusunu açtığı gözlemlendi.

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