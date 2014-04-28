Mersin'de AKP İlçe Başkanı istifa etti

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin'de AKP Toroslar İlçe Başkanı Bilal Babalikli istifa etti.Kısa bir süre öncede Mersin’de AKP Mersin İl Başkan Yardımcıları ile çok sayıda il ve kadın kolları yöneticisi istifa etmişti.

AKP Toroslar İlçe Başkanı teşkilat olarak seçimi almaya odaklanmalarına rağmen seçimi alamadıklarını vurgulayan Babalıklı “Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine partimizin daha güçlü girebilmesi, “Güçlü Mersin, Güçlü Toroslar” parolamızın hayata geçmesi, teşkilatlarımızın önünü açmak, genel merkezimizin elini güçlendirmek, teşkilatların yenilenmesini sağlamak için verdiğim istifa kararını sözlü olarak seçimi kaybettiğimiz gün vermiştim.” diye konuştu.

Söz konusu istifa kararını yazılı olarak da 24 Nisan 2014 tarihinde genel merkezimize verdiğini aktaran Babalıklı,”AK Parti’ye hizmet etmenin gururu ve onurunu yaşarken partimizin her zaman hizmetkârı olmaya devam edeceğimin ve daha sonra görev alacak arkadaşlarımın daima yanında olacağımın bilinmesini isterim.” şeklinde konuştu.

Kısa bir süre öncede Mersin’de AKP Mersin İl Başkan Yardımcıları ile çok sayıda il ve kadın kolları yöneticisi istifa etmişti.