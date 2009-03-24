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Yaşam

Mersin'de 8 öğrenci zehirlendi

Mezitli'de bir ilköğretim okulunda eğitim gören 8 öğrenci, bir öğrencinin evinden getirdiği yiyecekleri yedikten sonra hastanelik oldu

24 Mart 2009 02:00

Mersin'in Mezitli İlçesi'nde bir ilköğretim okulunda eğitim gören 8 öğrenci, bir öğrencinin evinden getirdiği yiyecekleri yedikten sonra hastanelik oldu.

Mezitli Ahmet Hocaoğlu İlköğretim Okulu 6-B sınıfı öğrencileri, okuldaki nevruz kutlamaları sırasında bir öğrencinin yanında getirdiği yiyecekleri, bahçede yedi. Bir süre sonra fenalaşan Emine Cansu Kızılkaya, İrem Barut, Hüseyin Savuran, Deniz Çelik, Gülsüm Keleş, Sultan Pınar Kara, İrem Güven ve Berrin Kaplan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi görülen öğrenciler tedaviye alınırken, zehirlenmeye hangi öğrencinin getirdiği yiyeceğin neden olduğunu belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

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