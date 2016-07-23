Mersin'de 5 vali yardımcısı tutuklandı

Mersin'de darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkan 5 vali yardımcısı tutuklandı.



DHA'nın haberine göre; darbe kalkışması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcıları Şükrü Yıldız, Mehmet Kurt, Eyüp Sabri Kartal, Ali Katırcı ve Veysel Özgür, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.



Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan vali yardımcıları, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan 5 vali yardımcısı tutuklanırken, Ukrayna'nın Kiev şehrinde gözaltına alınan Vali Yardımcısı Ogün Bahadır’ın ise Türkiye’ye iade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.