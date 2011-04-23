-MERSİN'DE 5 TUTUKLAMA MERSİN (A.A) - 23.04.2011 - Mersin'deki polis merkezine yakın mesafede meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. 19 Nisan'da, Şevket Sümer Mahallesi 156. Cadde'deki Siteler Polis Merkezi'ne yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen patlamaya ilgili soruşturma tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2'si patlama sırasında yaralanan toplam 7 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklanan zanlılar arasında patlamada sağ eli bileğinden kopan M.Ü. ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.B'nin de bulunduğu öğrenildi. 19 Nisan'da, Şevket Sümer Mahallesi 156. Cadde'deki Siteler Polis Merkezi yakınında sabaha karşı patlama meydana gelmiş, olayda M.Ü. ile S.B. (20) yaralanmıştı. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğu belirlenmiş, yaralanan şahısların ise polis merkezine saldırı hazırlığında oldukları ileri sürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı ise dün mahkemeye sevk edilmişti.