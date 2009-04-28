Mersin’de 35 kilo patlayıcı ele geçirildi

Mersin’de 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada biri yaralı olarak ele geçirilen 5 teröriste ait hücre evde 35 kilo 880 gram A-4 patlayıcı ele geçirildi.



Teröristlerin 2 polis memurunun şehit edilmesi, 4 askerin de yaralanması olayına karıştığı, ekonomik tesisler ve kamu kurumlarına bombalı eylem yapmak için keşif yaptıkları da açıklandı.



Daha önce Bahçelievler Mahallesi'nde polis operasyonundan son anda kurtulan örgütün bombacısı `Harun, Munsur, Kemal, Ali Mahir' kod adlarını kullanan Yılmaz Yıldız ile bir süre önce Mersin'e geldiği ve eylem hazırlığı içinde olduğu öğrenilen `Zeynel' kod adlı Cumali A., 24 Nisan'da Batıkent Mahallesi'nde izlenirlerken polisle çatıştı. Otlarla çevrili tarlada çıkan ve 10 dakika süren çatışmada Cumali A. yaralı, Yılmaz Yıldız ile bunlara yardım ve yataklık yapan A.V., İ.E. ve İ.N., yara almadan ele geçirildi.



Cumali A.'nın Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi yoğun bakımda sürerken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'nde devam ettiği operasyonda bir hücre eve ulaştı. Bu evde yapılan aramada, 230 gramlık 156 paket halinde toplam 35 kilo 880 gram A-4 patlayıcı ile birlikte 2 tabanca, 2 el bombası, 6 şarjör, 74 tabanca mermisi, 1 telsiz, 1 av tüfeği, örgüte ait bin 800 Euro, 2 sahte nüfus cüzdanı 1, sürücü belgesi, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, çatışmada ele geçirilen PKK'lıların Mersin ve başka kentlerde ekonomik tesisler ve kamu kurumlarının keşiflerini yaptığını, kırsal alanda güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdikleri, 4 askerin yaralanması ile geçtiğimiz yıl, Hatay'ın İskenderun İlçesi bağlı Denizciler Beldesi'nde, PKK'nın kuruluş tarihi olan 27 Kasım 1978'in yıldönümünde düzenlenen saldırıda polis memurları 37 yaşındaki İbrahim Darıcı ve 38 yaşındaki Halil Aksak'ın şehit edilmesi ve 3 değişik tarihte 3 ayrı noktaya bombalı eylem yaptıklarının saptandığını söyledi.

