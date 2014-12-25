Mersin'de 21 ton kaçak kırmızı et ele geçirildi

Mersin’de piyasa değeri 84 bin dolar olan 21 ton ithal kırmızı et ele geçirildi. TIR’da bulunan etin, Polonya’dan Ro-Ro gemisi ile getirildiği ve Mersin Limanı’ndan hiçbir gümrük işlemi yapılmadan çıkarıldığı belirlendi, 4 kişi gözaltına alındı. Mersin’de daha önce de 1044 ton kırmızı et vurgunun yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Ali Ekber Şen ve Mustafa İnsan’ın DHA’da yer alan haberine göre, istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Polonya’dan ithal edilerek Mersin Limanı’na gelen bir Ro-Ro gemisinden boşaltılan ithal kırmızı etin bir TIR’la hiçbir gümrük işlemi yapılmadan geçen cumartesi günü Feribot İskelesi kapısından çıkış yaptığını belirledi. Plakası açıklanmayan TIR’ı takibe alan ekipler, merkez Akdeniz İlçesi Tırmıl Sanayi Sitesi yakınlarında TIR’ı durdurdu. TIR’da yapılan aramada 21 ton ithal kırmızı et ele geçirildi.

4 gözaltı

TIR’a el koyan ekipler, soruşturmayı genişlettiğinde TIR’ın Mersin Limanı sahasında Gümrük ve Liman özel güvenlik sistemine takılmadan hiçbir işleme tabii tutulmadan dışarı çıkartıldığını belirledi. Sektörde ’Buharlaşma’ olarak tabir edilen bir yöntemle yapılmak istenen vurgunla ilgili isimleri açıklanmayan TIR sürücüsü ile aralarında 1 gümrük memurunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada gümrüksüz çıkarılan kırmızı etin, iç piyasada pazarlayarak rant elde edilmek istendiği belirlendi. Haklarında 5 bin 607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılarak mahkemeyle çıkartılan 1’i gümrük memuru 4 kişi hakkında savcılık tutuklama istedi. Nöbetçi mahkeme ise zanlılar için Denetimli Serbestlik kararı uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Açığa alındı

Mersin Limanı bünyesinde ortaya çıkartılan kırmızı et vurgunu olayı ile ilgili olarak Mersin’de bulunan Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma nedeniyle olaya adı karışan gümrük memuru açığa alınırken, geniş soruşturma yapılması için ilgili bakanlıktan müfettiş istendi.

Cezası çok büyük

Ele geçirilen ithal kırmızı etin yılbaşı öncesi başta İstanbul, İzmir başta olmak üzere turistik tesislere pazarlanmak istendiği belirlendi. 21 ton kırmızı etin piyasa değerinin 84 bin dolar olduğu, yüzde 225 gümrük ile yüzde 8’de KDV vergi tutarı olan toplam 210 bin 840 doların devlete ödenmediği ortaya çıktı. 5 bin 607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’nun 3’ncü maddesine göre gümrük vergisini hiç ödemeden Türkiye’ye mal sokanlara uygulanacak ceza miktarının 4 bin 458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre 3 misli olduğu, bunun da toplam 632 bin 520 Dolar’a ulaşacağı ifade ediliyor.

1044 tonluk vurgun yapılmıştı

Mersin’de geçen kasım ayında yapılan bir operasyonda transit olarak Türkiye’den başka ülkeler nakledilmek üzere gümrük antrepolarında depolanan 1044 ton ithal kırmızı etin iç piyasaya sürüldüğü belirlenmiş, başlatılan soruşturmada 8 kişi hakkında savcılık soruşturması başlatılmış, bazıları tutuklanıp daha sonra salıverilmişti.