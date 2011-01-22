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MERSİN'DE 13 HİZBULLAHÇI GÖZALTINDA MERSİN (A.A)

22 Ocak 2011 12:53

-MERSİN'DE 13 HİZBULLAHÇI GÖZALTINDA  MERSİN (A.A) - 22.01.2011 - Mersin'de terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir süredir sürdürdükleri soruşturma kapsamında, kent merkezinin yanı sıra Tarsus, Erdemli ve Mut ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişinin gözaltına alınırken, örgüt mensuplarının buluşma noktası olduğu ileri sürülen 3 dernekte de arama yapıldı. Aramada, örgütsel nitelikte yasa dışı dokümanlara ulaşıldığı bildirildi. Mersin polisinin, operasyon kapsamında aranan 1 kişiyi de Gaziantep'te yakalayarak kente getirdiği öğrenildi. Toplam 13 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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