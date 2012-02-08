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Mersin'de 10 araç kundaklandı MERSİN (A.A)

08 Şubat 2012 23:36

-Mersin'de 10 araç kundaklandı MERSİN (A.A) - 08.02.2012 - Mersin'de park halindeki 10 araç kundaklandı. Araçları kundakladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki çeşitli sokaklarda park halinde bulunan 10 araç, üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçların yandığını gören kimi araç sahipleri su ile söndürmeye çalıştı.  Olayın bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, araçları söndürdü.  Araçlarda hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Polis, araçları kundakladıkları iddiasıyla olay yeri yakınlarında bisikletli 2 kişiyi gözaltına aldı.

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