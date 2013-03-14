Mersin Üniversitesi’nde yurt içinde sopalı bıçaklı saldırı Meclis gündeminde

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu’nda gece saatlerinde 40-50 kişinin sopalı bıçaklı saldırısına uğrayan Mersin Üniversitesi’nde okuyan öğrencileri Meclis gündemine taşıdı. Aygün, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç’a, “Saldıran grup sopa ve bıçakları yurt içerisine nasıl sokmuştur? Bu konuda soruşturma başlatılmış mıdır” diye sordu. Aygün, “Saldıran grup içerisinde yabancıların olduğu iddiası doğru mudur” sorusuyla çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi.

Aygün’ün TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

'40-50 kişilik gurup 6 öğrenciyi yaraladı'

Mersin Üniversitesi’nde okuyan ve KYK yurdunda kalan 6 öğrenci, 9 Mart gecesi saldırıya uğramış; odalarını sopa ve bıçaklarla basan 40-50 kişilik grup 6 öğrenciyi yaralamış ve 2 öğrenci de ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştır.

'Soruşturma açıldı mı?'

-Olay ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

-Olay neden yaşanmıştır?

-40-50 kişilik grup saldırı için toplanırken veya öğrencilerin bulunduğu odalara doğru hareket ederken

gruba neden müdahale edilmemiştir? Gruba müdahale etmeyenler hakkında soruşturma açılmış mıdır?

-Saldıran grup sopa ve bıçakları yurt içerisine nasıl sokmuştur? Bu konuda soruşturma başlatılmış mıdır?

-Saldıran grup içerisinde yabancıların olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise yurda nasıl ve neden giriş yapmışlardır?

-Olayların kendisine bildirildiği yurt müdürünün “beni bu saatte neden rahatsız ettiniz” dediği yönündeki iddialar doğru mudur? Böylesine büyük bir olayda böyle düşünen müdür hakkında işlem başlatılmış mıdır? Görevden almayı düşünüyor musunuz?

-Saldırıya uğrayan öğrenciler ve beraberinde birçok öğrencinin yurttan ayrıldığı bilgileri doğru mudur? Öğrencilerin yurtta kalması için yeterli güvenlik önlemleri alınmış mıdır?

-2012 - 2013 eğitim - öğretim yılında Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı kaç yurtta olay yaşanmıştır? Kaç tane olay yaşanmıştır?

-Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda 2013 Mart ayı itibari ile kaç öğrenci barınmaktadır?

-Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kaç özel güvenlik personeli görev yapmaktadır?

-Üniversitelerde yurt koşulları veya yemek fiyatları nedeni ile yapılan eylemlere müdahaleler nedeni ile hakkında işlem başlatılan personel var mıdır? Var ise kaç personel hakkında işlem başlatılmıştır?

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 11 Mart 2013 günü yemek zammı protestosu sırasında meydana gelen olaylar nedeni ile hakkında soruşturma açılan görevli var mıdır?

-KYK yurtlarında barınan öğrencilerin, demokratik yollarla yapmış oldukları hak arama eylemlerine yapılan müdahaleleri sizde sert buluyor musunuz? Öğrenciler neden sert müdahalelere maruz kalmaktadır?

