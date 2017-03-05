Mersin Üniversitesi'nde imzacı 2 akademisyenin daha işine son verildi!

Mersin Üniversitesi’nde Barış İçin Akademisyenler'in "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlerden Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan’ın sözleşmesini uzatmayarak işine son verdi. Rektörlük kararına gerekçe olarak bildiri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturmayı gösterdi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, Hakan Mertcan’ın bir sosyal medya paylaşımı dolayısıyla yargılandığı devam eden dava da işten atılma gerekçeleri arasında gösterildi. Üniversitede bildiriye imza attıktan sonra işten çıkarılan akademisyenlerin sayısı 13’e yükseldi. Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi’ne imza atmalarının ardından haklarında davalar açıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan, "Ben, Selim Çakmaklı, Esin Gülsen ve Mustafa Şener, sosyal medya paylaşımlarından dolayı ‘Basın yoluyla terörü övme’ iddiasıyla yargılanıyoruz. 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığımız davanın dördüncü duruşması 7 Mart’ta görülecek. Hakkımızda 3 soruşturma vardı. Biri ‘devlet büyüğüne hakaret’ iddiasıyla açılmıştı, o soruşturmada Adalet Bakanlığı izin vermedi. Cumhurbaşkanlığı’na hakaret davasında ben, Mustafa Şener ve Selim Çakmaklı beraat ettik. Bir tek basın üzerinden terör propagandası yapmak suçlamasıyla açılan dava devam ediyor. Dava sonuçlanmadığı halde rektörlük, görev süremin uzatılmaması gerekçeleri arasında bu davayı da gösterdi” dedi.

"Limon satarım"

Bildiriye imza atmalarının ardından polislerin sosyal medya hesaplarında suç unsuru aradığını kaydeden Mertcan, "Benim yargılandığım davaya konu olan Facebook paylaşımında bir tane yorumum yok. Haber paylaşmışım. O haberler hakkında toplatma yok. Haberi yapanlar hakkında dava yok, ama biz yargılanıyoruz. Biz yaşamımızın parçası olan değerlerden vazgeçecek değiliz. Gider pazarda limon satarım ama bunlara eyvallah etmem. Ben akademik çalışmalarımı akademinin soğuk duvarları arasında tutmuyorum. Toplumla paylaşıyorum. Bunları yapmasaydım kendi halimde yazıp çizseydim sorun olmazdı ama siyasi iktidarı eleştiren bir paylaşımsa bu rahatsız ediyor. 2 kitabım var. 2 kitabın editörlüğünü yaptım. Onlarca makalem var. Onlarla ilgili dava açılmadı da Facebook’ta paylaştığım haberlerden dolayı dava açıldı, bu çok komik” dedi.

"Cezası olmayan suç..."

Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören ise "Bu metni imzalamanın cezai bir karşılığı yok. Kimse bu bildiriden dolayı ceza almadı. Üniversite ortada cezası olmayan bir suç yaratmış durumda. Hukuksuz ve keyfi bir uygulama olduğu açık. Hakkımda bunun dışında soruşturma yoktu. Yardımcı doçent atamasının uzatılması için bazı şartlar var. Bu şartları fazlasıyla karşılıyordum. Haftada 24 saat ders anlatıyordum. ERASMUS koordinatörlüğü yapıyordum. Bilimsel çalışmalarıma devam ediyordum. Dolayısıyla MEÜ’nün bu kararı kamuyu zarara uğratıcı nitelikte. Öğrencilerin mağdur olması gibi bir durum söz konusu olacak” dedi