-Mersin Ortadoğu'ya açılıyor MERSİN (A.A) - 16.01.2012 - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin olarak yeni bir Ro-Ro ile Mersin-Beyrut-İskenderiye Ro-Ro hattını kuracaklarını bildirdi. Aşut, yazılı açıklamasında, Mersin iş dünyası olarak krizleri oturup seyreden bir yapılarının olmadığını, düşmemek için pedal çevirmek zorunda olduklarını belirtti. Mersin'in üreten bir kent olduğunu, sanayi ve tarım-gıda da bölgede en kaliteli üretimi yapan merkez olduklarını anlatan Aşut, şöyle devam etti: ''Bunun için ürün kalitemize ve firmalarımıza güveniyoruz. Bu güven bizi başka pazarlarda kolay hareket etmemizi sağlıyor. Şu an için Suriye yoksa Suriye'nin ötesi var. Hedefimizde, Birleşik Arap Emirlikleri var. Bizi bekleyen ve bir değişim yaşayan Irak var. Ocak sonunda İran'a gidiyoruz. Türk Cumhuriyetleri ve özellikle Türkmenistan ile ciddi bir temasımız var. Türkmenistan bize, Uzak Doğu'nun kapılarını açacak bir sıçrama tahtası olacaktır. AB pazarı daralıyor olsa da, halen en büyük pazarımız olduğunu unutmuyoruz. Son 3-4 yıldır ABD ve Latin Amerika ile artan bir ticaretimiz var. Ama, ilk hedef yakın pazarlar. Biz, iş dünyası olarak karamsar ekonomi kehanetleriyle değil, kendi iç güdülerimiz ve bakışımızla hareket ediyoruz. Kendimizi ve pazarları tanıyoruz. Öte yandan devletler arası politikalar bizim dışımızdadır. Bizler iş adamları olarak işlerimize devam ediyoruz. Ülkeler arası siyasi ilişkiler ne düzeyde olursa olsun, küresel ekonomilerde ticaret durmuyor.'' Suriye'deki sıkıntıların geçmesini ve dünyaya tekrar entegre bir ülke haline gelmesini temenni eden Aşut, ''Suriye bizim için bölgenin giriş kapısıdır. Mersin olarak yeni bir Ro-Ro ile Mersin- Beyrut-İskenderiye Ro-Ro hattını kuruyoruz. Hatta, İskenderiye-Süveyş bağlantısı ile Kızıl Deniz'e girebileceğiz. 2011'de Suriye'ye olan ihracatımız azalmış olabilir ama Arap ülkelerine olan ihracatımız yüzde 30 artmıştır. Mersin'in yakın ve Orta Doğu'ya ihracatı yaklaşık 500 milyon dolardır ve her geçen gün artmaktadır. İş dünyası slalom kayakçısı gibidir. Bizim için engel yok, etrafından dolaşır ticaretimizi yaparız'' ifadelerini kullandı.