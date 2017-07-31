Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissesinin yüzde 40'lık payını 869 milyon dolara Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors'a devretti. Akfen Holding ve IFM Investors arasında hisse devir sözleşmesi imzaladı. Böylece Mersin Limanı'nın yüzde 90'ı yabancıların oldu.

2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33’ünü EBRD ve IFC’ye, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40’lık payın 869 milyon dolara devri için Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors ile hisse devir sözleşmesi imzaladı.

Hisselerini, IFM Global Altyapı Fonu’nun sahip olduğu, danışmanlık verdiği ve yönettiği Avustralya merkezli IFM Investors’a ait Global InfraCo SP NEUM SLU şirketine devredecek olan Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, anlaşma maddelerine göre kalan yüzde 10’luk payla “Mersin Uluslararası Limanı Yönetim Kurulu Başkanlığı” pozisyonunu koruyacak.