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Mersin Limanı'ndaki gemide 122 kilo kokain bulundu!

Ele geçirilen toplam kokainin değeri 24 milyon lira

07 Ağustos 2017 12:53

Mersin Limanı'na gelen Liberya bayraklı kuru yük gemisinde piyasa değeri 24 milyon 537 bin TL olan 102 pakette toplam 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuların muz yüklü konteynerlere saklandığı belirlendi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince konteynerde bulunan muz yükü boşaltıldı. Yapılan incelemeler sonucunda konteynerin tavanına gizlenmiş 122 kilo 685 gram kokain bulundu. Emniyet güçlerinin kokaine el koyarak şüphelilleri gözaltına aldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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