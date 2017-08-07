Mersin Limanı'ndaki gemide 122 kilo kokain bulundu!

Mersin Limanı'na gelen Liberya bayraklı kuru yük gemisinde piyasa değeri 24 milyon 537 bin TL olan 102 pakette toplam 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuların muz yüklü konteynerlere saklandığı belirlendi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince konteynerde bulunan muz yükü boşaltıldı. Yapılan incelemeler sonucunda konteynerin tavanına gizlenmiş 122 kilo 685 gram kokain bulundu. Emniyet güçlerinin kokaine el koyarak şüphelilleri gözaltına aldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.