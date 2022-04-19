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Mersin Limanı'nda yakalanan 258 kilo kokainle ilgili bir kişi tutuklandı

3 şüpheli ise serbest bırakıldı

19 Nisan 2022 16:31

Sedat Peker'in gündeme getirdiği Mersin Limanı'nda, muz kolilerine saklanan 258 kilogram kokain ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklandı, üçü serbest bırakıldı.

Mersin'de, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen yük gemisindeki konteynerde, muz kolilerine saklanan 258 kilogram kokain ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ekvador'dan geldi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin’e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda soruşturmasını derinleştiren jandarma ekipleri, yük gemisini takibe aldı.

Geminin Türkiye'ye giriş yaparak taşıdığı konteynerleri antrepo alanına indirmesi üzerine başsavcılık koordinesinde 16 Nisan'da operasyon yapıldı. Konteynerdeki aramada, muz kolileri içine gizlenen 258 kilogram kokain ele geçirildi. Kokaine el koyan ekipler, konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilisi 4 kişi hakkında soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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