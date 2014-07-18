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Mersin KCK davasında tutuklu sanık kalmadı

Sanıkların uzun tutukluluk süresini göz önüne bulunduran mahkeme tahliye kararı verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

18 Temmuz 2014 15:49

Mersin'de KCK davasında mahkeme 7 kişinin tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

Mersin'de KCK operasyonunda 7'si tutuklu 14 kişinin duruşması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen ve Adana Barosu'ndan da avukatların katıldığı duruşma, kimlik tespiti ile başladı. Duruşmada telekonferans sistemiyle savunma yapan Necmettin Pala, 3 yıldır tutuklu bulunduklarını ama doğru dürüst bir savunma dahi vermediklerini belirterek, telekonferans ile duruşmada savunma yapmak istemediklerini, savunmalarını duruşma salonunda yapmak istediklerini söyledi. Pala, tahliye talebinde bulundu.

Sanık müdafilerinden avukat Dicle Yiğit ise müvekkillerinin bu koşullarda savunma vermelerinin doğru olmadığını belirterek, "Müvekkillerimiz bu salonda olmalı ve bu şekilde ifade vermeleri gerekiyor" dedi. Yiğit, bu haksızlığın ortadan kaldırılması için müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Avukatların tahliye taleplerinin ardından ara kara için mütalaasını veren savcı, tutukluların tutuklu kaldıkları sürenin göz önüne bulundurularak tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise, Nurettin Atuğ, Selim Ekici, Bayram Çağlar, Hasan Eruk, Necmettin Pala, Serhat Kolan ve Mehmet Veysi Dilekçi'nin uzun tutukluluk süresini göz önüne bulundurarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.  Davada tutuklu kimse kalmadı

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