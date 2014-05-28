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Mersin KCK davasında 2 tahliye

Mersin'de görülen KCK davasında Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu 9 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verdi

28 Mayıs 2014 00:40

Hikmet Durgun

Mersin KCK davası kapsamında 9'u tutuklu 14 kişi hakkında açılan davanın duruşması 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mersin KCK davasına ilişkin dava öncesinde BDP Mersin İl Örgütü basın açıklaması yaparak tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Basın açıklamasını okuyan BDP Mersin İl Başkanı Halis Değer, KCK operasyonlarında 10 bine yakın tutuklunun bulunduğunu ve yasal demokratik siyaset yapan kadro ve seçilmiş Belediye başkanı ve meclis üyelerinin tutukluluğunu öne sürerek, “2011 de Mersin’de yapılan tutuklama 3 yılını doldurmasına rağmen arkadaşlarımız serbest bırakılmamıştır. Arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasıyla adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” dedi.

Duruşmaya, bazı tutuklular katılırken, bazı tutuklular da duruşmaya getirilmedi. Antep Cezaevi'nde bulunan Bayram Çağlar, Nurettin Atuğ ve Hasan Arık da tele konferans sistemiyle savunma yaptı. Duruşmayı BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, da izledi. Mahkeme heyeti, sanıkların Kürtçe tercüman taleplerini kabul edilerek resmi listeden tercüman getirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Osman Aka ile Cuma Takır'ın tahliyelerine, diğer tutukluların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Temmuz tarihine erteledi. 

 

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