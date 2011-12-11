-Mersin İdmanyurdu: 0 - Samsunspor: 0 (ilk yarı) MERSİN (A.A) - 11.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile Samsunspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 16. dakikada, sol kanattan seri çalımlarla çizgiye kadar inen Nduka'nın ortasında müsait pozisyondaki Nobre topa çok kötü vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 18. dakikada, Mersin İdmanyurdu savunmasındaki Erhan'ın hatası sonucu topla buluşan Hakan'ın vuruşunu Çağdaş, kornere çeldi. 22. dakikada, Zurita'nın sağdan ortaladığı topa Moritz kafayı vurdu. Kaleci Mahmut, mükemmel bir refleksle topu köşeden çıkardı. 45. dakikada, Ben Yahia'nın kullandığı köşe atışı sonrasında yaşanan karambolde, Nobre topu filelere gönderemedi ve savunma topu uzaklaştırdı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Tolga Özkalfa, Adil Sinem, Serkan Akarca Mersin İdmanyurdu: Sehiç, Çağdaş, Nduka, Zurita, Moritz, Nobre, Ben Yahia, Nurullah, Erhan, Hakan, İlhan Samsunspor: Mahmut, Bahia, Fink, Ekigho, Kemal, Ergün, Bance, Murat, Adem, Akaki, Hakan