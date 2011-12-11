T24 LogoT24 Logo
Spor

Mersin İdmanyurdu: 0

11 Aralık 2011 19:01

-Mersin İdmanyurdu: 0 - Samsunspor: 0 (ilk yarı) MERSİN (A.A) - 11.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile Samsunspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 16. dakikada, sol kanattan seri çalımlarla çizgiye kadar inen Nduka'nın ortasında müsait pozisyondaki Nobre topa çok kötü vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 18. dakikada, Mersin İdmanyurdu savunmasındaki Erhan'ın hatası sonucu topla buluşan Hakan'ın vuruşunu Çağdaş, kornere çeldi. 22. dakikada, Zurita'nın sağdan ortaladığı topa Moritz kafayı vurdu. Kaleci Mahmut, mükemmel bir refleksle topu köşeden çıkardı. 45. dakikada, Ben Yahia'nın kullandığı köşe atışı sonrasında yaşanan karambolde, Nobre topu filelere gönderemedi ve savunma topu uzaklaştırdı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Tolga Özkalfa, Adil Sinem, Serkan Akarca Mersin İdmanyurdu: Sehiç, Çağdaş, Nduka, Zurita, Moritz, Nobre, Ben Yahia, Nurullah, Erhan, Hakan, İlhan Samsunspor: Mahmut, Bahia, Fink, Ekigho, Kemal, Ergün, Bance, Murat, Adem, Akaki, Hakan

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24