-Mersin İdmanyurdu ile Trabzonspor 9. randevuda MERSİN (A.A) - 18.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasının açılış maçında Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor ile 28 yıllık aranın ardından karşı karşıya geldi. Mersin temsilcisi, Tevfik Sırrı Gür Stadı'ndaki karşılaşmayla birlikte bordo-mavili rakibiyle ligdeki 9'uncu mücadelesine çıktı. İki ekibi ligde ''çeyrek asır''dan fazla süren aradan sonra karşı karşıya getiren mücadele öncesinde Mersin İdmanyurdu'nun 1, Trabzonspor'un ise 4 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar. Mersin İdmanyurdu'nun geride kalan maçlarda attığı 1 gole, Trabzonspor 9 golle yanıt verebildi. Taraflar arasındaki son lig maçları, Mersin İdmanyurdu'nun eski adıyla birinci ligden düştüğü 1982-83 sezonunda oynandı. Mersin'deki ilk karşılaşma 0-0 sonuçlanırken, Trabzon'daki rövanşı ise Trabzonspor 1-0 kazanmıştı. Konuk Trabzonspor, Mersin deplasmanında bugüne kadar hiç kazanamadı. Karadeniz ekibi, Mersin İdmanyurdu karşısında deplasmanda galip gelmeyi başaramazken, gol de atamadı. İki takımın Mersin'de yaptığı 4 maçın 3'ü golsüz beraberlikle, 1'i ise Mersin İdmanyurdu'nun üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, deplasmanda hiç gol kaydedemezken, kalesinde ise 1 gol gördü. -Maçtan notlar- Mersin İdmanyurdu futbolcuları sahaya, 19-20 Kasım'da gerçekleşecek ''Mersin Narenciye Festivali''ne ait pankartla çıktı. Tevfik Sırrı Gür Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 12 bin seyirci izledi. Maçtan önce Mersinli taraftarlar Trabzonsporlu futbolcuları alkışlayarak, sevgi gösterisinde bulundu. Bu arada, Trabzonspor'da sakat oldukları için milli maçta da forma giyemeyen Giray ile Burak ilk 11'de sahaya çıktı. İstiklal Marşı okunduğu sırası tribünleri dolduran taraftarlar, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganı attı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma için yoğun güvenlik önlemleri alındığı da dikkati çekti.