Mersin İdmanyurdu, canlı yayında istifa eden Mesut Bakkal'ın yerine yeni isim arayışında

Mersin İdmanyurdu Kulübü, Osmanlıspor karşısında aldıkları 4-0'lık mağlubiyet sonrasında teknik direktör Mesut Bakkal'ın canlı yayında istifa etmesiyle birlikte yeni teknik adam arayışına başladı. Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Serttaş, "Adaylar arasında Bülent Korkmaz ile Samet Aybaba ön plana çıkıyor. Bu isimlerin yanı sıra Tugay Kerimoğlu ve Okan Buruk'la da ilgileniyoruz. Yönetim ile bugün yapacağımız toplantının ardından bir yol çizeceğiz" dedi.

Mersin İdmanyurdu'nun büyük bir camia olduğunu, bu doğrultuda en iyi teknik direktörü takımın başına getirmek istediklerini ifade eden Serttaş, Bakkal'ın istifasını da değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Mesut hoca bu takım için elinden geleni yaptı. Maalesef bazen olmayınca, olmuyor. Bireysel hatalar nedeniyle kaybedilen maçlar vardı. Kendisi, 'kan değişikliğinin takıma iyi geleceğini' bize iletti. Efendiliğini yaptı, bize en ufak zorluk çıkarmadı. Biz de istifasını kabul ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Gerçekten çalışkan bir insan ancak sportif başarılar yakalanmayınca maalesef fatura hep teknik direktörlere kesiliyor, bu da onların kaderi. Mesut Bakkal bizim dostumuzdur, öyle de kalacak."

Ahmet Serttaş, Osmanlıspor karşılaşması sırasında kırmızı -lacivertli taraftarların, Mesut Bakkal'a yönelik tepkisine de değinerek, "Taraftarın bir teknik direktörü istifaya çağırması çok normaldir ancak küfür edilmesi hoş olmadı. Mersin İdmanyurdu taraftarına bunlar yakışmadı" ifadelerini kullandı