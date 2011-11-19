-Mersin İdmanyurdu: 1 - Trabzonspor: 1 MERSİN (A.A) - 18.11.2011 - Süper Toto Süper Lig'in 11'inci haftasının açılış mücadelesinde Mersin İdmanyurdu ile Trabzonspor, Giray ve Moritz'in ters vuruşlarla kendi kalelerine gönderdikleri gollerle 1-1 berabere kaldı. 70. dakikada, Moritz'in kullandığı korner atışına iyi yükselen Erhan'ın kafa vuruşundan gelen topa ters bir dokunuş yapan Giray, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi ve ev sahibi takımı öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 73. dakikada, Ben Yahia'nın pasına hareketlenen Moritz'in kaleci Tolga ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasıyla birlikte Mersin İdmanyurdu futbolcuları penaltı kararı bekledi. Ancak hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi. 76. dakikada, Moritz'in sol kanattan yaptığı ortadan gelen topa hareketlenen Nduka, uygun pozisyonda altıpas üzerinde meşin yuvarlağa dokunamadı. Pozisyonun devamında top, taca çıktı. 81. dakikada, Adrian'ın sağ kanattan kullandığı serbest atıştan gelen topu uzaklaştırmak isteyen Moritz, yaptığı ters vuruşla, meşin yuvarlağın kendi kalesinin uzak direğinin dibinden filelerle buluşmasına, Trabzonspor'un da skoru eşitlemesine neden oldu: 1-1. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdinç Sezertam xx, Orkun Aktaş xx Mersin İdmanyurdu: İbrahim Shiç xx, Boum xxx (Dk. 90 İlhan ?), Çağdaş xx, Erman x, Zurita xx, Moritz x (Dk. 82 Hasan x), Nobre x, Ben Yahia xx, Erhan xx, Hakan x (Dk.63 Nduka xx), İbrahim Kaş xx Trabzonspor: Tolga xx, Celustka xx, Giray x, Mustafa xx, Cech x (Dk. 64 Adrian x), Zokora xx, Colman x (Dk. 80 Volkan x), Serkan xx, Halil Altıntop x (Dk. 64 Henrique x), Alanzinho xx, Burak xx Goller: Dk. 70 Giray (kendi kalesine)(Trabzonspor), Dk. 81 Moritz (kendi kalesine)(Mersin İdmanyurdu) Sarı kartlar: Dk. 36 Ben Yahia, Dk. 84 Zurita, Dk. 87 Çağdaş, Dk. 90+2 Hasan (Mersin İdmanyurdu)