T24 LogoT24 Logo
Spor

Mersin İdmanyurdu: 1

18 Eylül 2011 21:34

-Mersin İdmanyurdu: 1 - Bursaspor: 3  MERSİN (A.A) - 18.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu, sahasında Bursaspor'a 3-1 yenildi.  47. dakikada Gökçek'in ortasında kafalardan seken topu arka direkte İbrahim Bangura tamamlayarak, Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi. 58. dakikada Boum'dan sıyrılan İbrahim Bangura'nın sert şutu, az farkla auta gitti. 75. dakikada orta sahadan atılan uzun topu kontrol eden Turgay, boş pozisyonda topu üstten auta gönderdi. 82. dakikada Erhan'ın ortasında Amoah'ın harika vuruşunu kaleci Carson aynı güzellikle bir kurtarış yaparak, topu kornere gönderdi. 90+4 dakikada Bursaspor'dan Tagoe'nin ortasına Turgay yaptığı kafa vuruşuyla topu boş kaleye göndererek skoru 3-1 yaptı. Karşılaşma, konuk takım Bursaspor'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Hüseyin Köçek xx, Emre Eyisoy xxx, Orkun Aktaş xxx Mersin İdmanyurdu: Hakan Arıkan x, Boum x, Nduka Ozokwo xx, Zurita xx, Moritz x, Nobre x, Ben Yahia x (Dk. 73 Hakan Bayraktar x), Mustafa x (Dk. 88 Çağdaş x), Erhan xx, Kamanan x (Dk. 62 Amoah x), İbrahim x Bursaspor: Carson xx, Chretien xx, Serdar xxx, Gökçek xxx, Turgay xxx, İbrahim Öztürk xx, N'diaye xxx (Dk. 90 Ramazan x), Ozan xx, Adem xxx, Batalla xxx (Dk. 77  İnsua x), İbrahim Bangura xxx (Dk. 72  Tagoe) Goller: Dk. 4 Nduka Ozokwo (Mersin İdmanyurdu), Dk. 14 Boum (kendi kalesine), Dk. 47 İbrahim Bangura, Dk. 90+4  Turgay (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 37 Mustafa, Dk. 52 Nobre, Dk. 64 Moritz, Dk. 90 İbrahim (Mersin İdmanyurdu), Dk. 26 İbrahim Bangura, Dk. 85 Tagoe, Dk. 86 Turgay (Bursaspor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24