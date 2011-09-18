-Mersin İdmanyurdu: 1 - Bursaspor: 3 MERSİN (A.A) - 18.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu, sahasında Bursaspor'a 3-1 yenildi. 47. dakikada Gökçek'in ortasında kafalardan seken topu arka direkte İbrahim Bangura tamamlayarak, Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi. 58. dakikada Boum'dan sıyrılan İbrahim Bangura'nın sert şutu, az farkla auta gitti. 75. dakikada orta sahadan atılan uzun topu kontrol eden Turgay, boş pozisyonda topu üstten auta gönderdi. 82. dakikada Erhan'ın ortasında Amoah'ın harika vuruşunu kaleci Carson aynı güzellikle bir kurtarış yaparak, topu kornere gönderdi. 90+4 dakikada Bursaspor'dan Tagoe'nin ortasına Turgay yaptığı kafa vuruşuyla topu boş kaleye göndererek skoru 3-1 yaptı. Karşılaşma, konuk takım Bursaspor'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Hüseyin Köçek xx, Emre Eyisoy xxx, Orkun Aktaş xxx Mersin İdmanyurdu: Hakan Arıkan x, Boum x, Nduka Ozokwo xx, Zurita xx, Moritz x, Nobre x, Ben Yahia x (Dk. 73 Hakan Bayraktar x), Mustafa x (Dk. 88 Çağdaş x), Erhan xx, Kamanan x (Dk. 62 Amoah x), İbrahim x Bursaspor: Carson xx, Chretien xx, Serdar xxx, Gökçek xxx, Turgay xxx, İbrahim Öztürk xx, N'diaye xxx (Dk. 90 Ramazan x), Ozan xx, Adem xxx, Batalla xxx (Dk. 77 İnsua x), İbrahim Bangura xxx (Dk. 72 Tagoe) Goller: Dk. 4 Nduka Ozokwo (Mersin İdmanyurdu), Dk. 14 Boum (kendi kalesine), Dk. 47 İbrahim Bangura, Dk. 90+4 Turgay (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 37 Mustafa, Dk. 52 Nobre, Dk. 64 Moritz, Dk. 90 İbrahim (Mersin İdmanyurdu), Dk. 26 İbrahim Bangura, Dk. 85 Tagoe, Dk. 86 Turgay (Bursaspor)