Mersin Emniyetinde deprem sürüyor:100 Polis görevden alındı

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin’de Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde aralarında emniyet amirlerinin de bulunduğu 100 polis başka şubelere atandı. Bu kişilerin yerine başka şubelerdeki polisler atandı.

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde Arif Öksüz'ün merkeze alınıp yerine Hasan Hüseyin Bahar'ın atanmasının ardından devam eden görev değişiklikleri sürüyor. Bu kapsamda Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde aralarında emniyet amirlerinin de bulunduğu 100 kişinin yerlerinin değiştirildiği öğrenildi. Bu kişilerin yerine çeşitli şubelerden atamalar yapıldığı öğrenildi. Dünde İstihbarat Şube Müdürlüğünde aralarında amirlerinde bulunduğu 53 polis görevlerinden alınarak başka şubelere atanmıştı. Kısa bir süre öncede İstihbarat Şube Müdürü ve KOM Şube Müdürü görevden alınmış ve 15 şube müdürü ile 5 il emniyet müdür yardımcısının görev alanları değiştirilmişti.