Mersin'deki fırında tepki çeken görüntü: Çubuğu yaladı, ekmeğin içine dondurma koydu

Mersin'de ekmek fırınında, bir çalışanın fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' skandallarının ardından tepki çeken bir görüntü de Mersin'den geldi. TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan görüntülerde bir kişinin fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyduğu görüldü.