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Mersin’de yakalanmıştı: 1 ton 300 kilogramlık kokain için istenen ceza belli oldu

15 Kasım 2021 14:38

Mersin Başsavcılığınca  1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. (AA)

TIKLAYIN | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı

 

Mersinuyuşturucu1 tondava
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