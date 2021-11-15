Mersin’de yakalanmıştı: 1 ton 300 kilogramlık kokain için istenen ceza belli oldu

Mersin Başsavcılığınca 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. (AA)

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