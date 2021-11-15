Mersin’de yakalanmıştı: 1 ton 300 kilogramlık kokain için istenen ceza belli oldu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Mersin Başsavcılığınca 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. (AA)</p>\n<p>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/ticaret-bakani-mehmet-mus-mersin-limani-nda-1-ton-kokain-yakalandi,959419https://t24.com.tr/haber/ticaret-bakani-mehmet-mus-mersin-limani-nda-1-ton-kokain-yakalandi,959419" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı</strong></a></p>\n<p class="p2"> </p>\n</body>\n</html>